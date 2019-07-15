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Промышленность

КВЗ заключил договор на 1,7 млрд рублей на завершение проекта создания вертолета Ми-38

13:13, 15.07.2019
КВЗ заключил договор на 1,7 млрд рублей на завершение проекта создания вертолета Ми-38
Фото: realnoevremya.ru

ПАО «Казанский вертолетный завод» разместило закупку у единственного поставщика. Согласно документам, последнему предстоит «Завершение проекта создания вертолета Ми-38». Шифр «Ми-38/П».

Стоимость контракта — 1 млрд 729 млн 990 тысяч рублей. Среди документов размещен протокол от 10 июля 2019 года, в котором говорится о заседании закупочной комиссии. Членами комиссии было вынесено решение заключить договор с единственным поставщиком. Кто именно будет заниматься завершением проекта, не указывается. Документы размещены на официальном портале единой информационной системы в сфере закупок. Перечень необходимых работ указан.

Напомним, 13 мая Казань посетил Путин. Он побывал на Казанском авиазаводе в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса. На предприятии президенту представили модернизированные самолеты и вертолет Ми-38Т.

ПромышленностьЭкономикаОбществоИнфраструктура Татарстан
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