В Казани за полгода выдали льготные кредиты на 53,5 млн рублей

С января по июнь 2019 года в Казани по городской программе льготного кредитования выдали кредиты на сумму 53,5 млн рублей. Планируется, что к концу года эта сумма станет значительно больше.

Субсидию из бюджета получили 57 субъектов малого и среднего бизнеса, общая сумма субсидии за первое полугодие достигла 5,2 млн рублей. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказал председатель комитета экономического развития Артур Валиахметов.

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в этом году начала действовать с 1 марта. Пока сумма выданных льготных кредитов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что проект новой программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) будет разработан и представлен в Министерство экономики РТ в этом году.

