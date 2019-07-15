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В Казани утвердят новую пятилетнюю программу поддержки МСБ

11:28, 15.07.2019
В Казани утвердят новую пятилетнюю программу поддержки МСБ
Фото: kzn.ru

Проект новой программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) будет разработан и представлен в Министерство экономики РТ в этом году. Об этом заявил на деловом понедельнике руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин.

По его словам, программа будет действовать пять лет — до 2024 года. До конца текущего года планируется провести несколько круглых столов, встреч и обсуждений проекта с бизнес-сообществом города.

«Доработка муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на следующую пятилетку — это самая актуальная на сегодня задача», — отметил Калинкин.

Новую программу необходимо принять, так как в этом году завершается реализация трехлетней программы поддержки МСБ, уточнили в пресс-службе мэрии Казани.

Напомним, оборот малых и средних предприятий в Казани в прошлом году превысил 800 млрд рублей.

ЭкономикаБизнесОбществоВласть Татарстан
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