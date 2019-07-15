Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Антона Шибалова выиграл девятый этап ралли-рейда «Шелковый путь». Спецучасток по Китаю от Алашаня до Цзяюйгуаня команде удалось пройти за 4 часа 3 минуты 15 секунд.

Вторым также оказался экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова (разница 8 минут 52 секунды). На третьем месте также коллектив «КАМАЗ-Мастер» во главе с Айратом Мардеевым (+11.25). Об этом сообщается в официальном Twitter «КАМАЗ-Мастер».

Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды «КАМАЗ-мастер» занял первое место по итогам восьмого этапа ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

