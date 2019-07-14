Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж Антона Шибалова команды «КАМАЗ-мастер» занял первое место по итогам восьмого этапа ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Спецучасток длиной 326,6 км был пройден россиянином за 4 часа 23 минуты 7 секунд. Еще два экипажа «КАМАЗ-мастер» под руководством Айрата Мардеева и Андрея Каргинова заняли второе и третье места.

После победы на участке команда Шибалова вышла в лидеры общего зачета.

Общее положение в зачете грузовиков после 8 этапа:

1. Шибалов 19:21:57

2. Каргинов +00:15:56

3. Мардеев +00:25:04

4. Van Den Brink +01:20:23

5. Куприянов +01:31:56#Silkwayrally2019 #SWR2019 #Kamazmaster #Камазмастер — KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) July 14, 2019

Напомним, ранее Сергей Куприянов рассказал о прыжке КАМАЗа на этапе ралли «Шелковый путь».

