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Авто

Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»

16:17, 14.07.2019
Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»
Фото: realnoevremya.ru

Экипаж Антона Шибалова команды «КАМАЗ-мастер» занял первое место по итогам восьмого этапа ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Спецучасток длиной 326,6 км был пройден россиянином за 4 часа 23 минуты 7 секунд. Еще два экипажа «КАМАЗ-мастер» под руководством Айрата Мардеева и Андрея Каргинова заняли второе и третье места.

После победы на участке команда Шибалова вышла в лидеры общего зачета.

Напомним, ранее Сергей Куприянов рассказал о прыжке КАМАЗа на этапе ралли «Шелковый путь».

Авто Татарстан
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