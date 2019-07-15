В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

На территории Татарстана ожидается резкое ухудшение погодных условий в понедельник, 15 июля.

В регионе пройдут дожди, ливни, грозы, а также будет дуть сильный ветер порывами до 15—20 м/с, локально до 24 м/с. Неблагоприятная погода будет наблюдаться в течение ближайших трех часов, уточнили в ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ».

Метеорологи объявили в республике штормовое предупреждение.

Напомним, ранее в Гидрометцентре России рассказали о погодных аномалиях в августе на юге ПФО.