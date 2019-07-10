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В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе на юге ПФО

11:19, 10.07.2019
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе на юге ПФО
Фото: pixabay.com

Средняя температура воздуха в августе на европейской территории России ожидается близкой к норме. Об этом заявил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко.

По прогнозам метеорологов, погодные отрицательные аномалии будут наблюдаться южнее Нижнего Новгорода и Казани. Там столбик термометра может опуститься ниже нормы на один градус.

Кроме того, на юге Приволжского федерального округа (ПФО) возможен избыток осадков в августе. Дефицит может быть в Мурманской области и в Крыму, передает «РГ».

В целом по России температура выше обычного ожидается на востоке Якутии, в Хабаровском крае, в Амурской и Магаданских областях, а также в ряде других регионов на северной половине Уральского федерального округа (УФО).

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на июль.

Общество БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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