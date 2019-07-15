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Минниханов примет участие в заседании совета при президенте РФ по нацпроектам

09:31, 15.07.2019
Минниханов примет участие в заседании совета при президенте РФ по нацпроектам
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, ранее Минфин РФ подготовил поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы для губернаторов за многократные срывы реализации нацпроектов. Кроме того, предлагается увеличить штрафы для региональных чиновников за нарушения бюджетной дисциплины.

ОбществоВласть Татарстан
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