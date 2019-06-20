Минфин предложил штрафовать губернаторов за неисполнение нацпроектов

Минфин РФ подготовил поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы для губернаторов за многократные срывы реализации нацпроектов. Кроме того, предлагается увеличить штрафы для региональных чиновников за нарушения бюджетной дисциплины.

Таким образом в правительстве решили реализовать поручение президента РФ Владимира Путина, пишет «Коммерсант». На осеннем заседании Госсовета глава государства поручил отказаться от практики сокращения трансфертов регионам за подобные нарушения и проработать персональную ответственность чиновников.

Главных распорядителей бюджетных средств за нарушение порядка и условий предоставления субсидий или других межбюджетных трансфертов ждет штраф в 20—50 тысяч рублей или дисквалификация на срок от года до двух лет. Те же санкции предусмотрены и для получателей средств, а также для руководителей региональных проектов за недостижение целей федеральных проектов.

За пятикратное недостижение этих целей предполагается штрафовать губернаторов на 50—100 тысяч рублей.