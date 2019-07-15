Российские ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток

В качестве оптимального средства для поддержания здорового образа жизни является безалкогольный напиток на основе топинамбура. Об этом заявили ученые из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук.

Специалисты подчеркивают, что топинамбур обладает универсальными лечебными свойствами. Растение используют в производстве лекарств, необходимых для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, ожирении, при заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта.

По мнению ученых, топинамбур может стать подходящим дополнением к здоровому рациону. В нем содержатся полезные углеводы, пектиновые вещества, витамины и микроэлементы, пишет RT.

Отмечается, что напиток на основе топинамбура может представлять собой мутную жидкость с тонкоизмельченной мякотью.

Напомним, ранее ученые из США заявили, что употребление яиц увеличивает риск преждевременной смерти.