Ученые: употребление яиц увеличивает риск преждевременной смерти

Группа исследователей из Университета Массачусетс Лоуэлл и Колледжа медицинских наук Цукерберга обнаружила, что употребление большого количества яиц повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это в свою очередь повышает риск преждевременной смерти.

Для этого исследования ученые изучили данные о диете и здоровье почти 30 тысяч жителей США. Допустимый уровень потребления холестерина составляет 300 мг в день. Ученые подсчитали, что каждые 300 мг холестерина в дополнение к норме повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. При этом риск преждевременной смерти растет на 18%.

На сегодня диетические рекомендации американских врачей не устанавливают норму потребления яиц, передает MedicalXpress. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, одно большое яйцо содержит почти 200 мг холестерина.

«Рекомендую людям отказаться от ежедневных омлетов из трех яиц. В питании важны умеренность и баланс», — отметила доктор биологии и медицины Кэтрин Такер.

Она добавила, что исключать яйца из меню не стоит. Они содержат элементы полезные для здоровья глаз и костей.