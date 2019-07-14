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Клиенты каршеринга Belkacar заявили об утечке личных данных

03:25, 14.07.2019
Клиенты каршеринга Belkacar заявили об утечке личных данных
Фото: pixabay.com

В каршеринговой компании BelkaCar произошла утечка личных данных клиентов. Об этом сообщили слушатели радио «Говорит Москва».

По словам одного из пострадавших, жителя подмосковного Жуковского, который написал заявление в полицию, на его имя без согласия был оформлен кредит в микрофинансовой организации.

При этом в материалах по займу использовались фото с персональными данными, в том числе снимок паспорта, которые до этого он передавал в каршеринговый сервис при регистрации.

В настоящее время BelkaCar не прокомментировал ситуацию.

Напомним, ранее МВД РФ впервые подсчитало количество аварий с участием автомобилей каршеринга.

Справка

BelkaCar — российская компания, предоставляющая услуги краткосрочной аренды автомобилей в Москве и Сочи через мобильное приложение. Компания располагает одним из самых больших автопарков среди аналогичных сервисов в России — 4 300 машин.

Авто
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