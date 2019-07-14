Клиенты каршеринга Belkacar заявили об утечке личных данных

В каршеринговой компании BelkaCar произошла утечка личных данных клиентов. Об этом сообщили слушатели радио «Говорит Москва».

По словам одного из пострадавших, жителя подмосковного Жуковского, который написал заявление в полицию, на его имя без согласия был оформлен кредит в микрофинансовой организации.

При этом в материалах по займу использовались фото с персональными данными, в том числе снимок паспорта, которые до этого он передавал в каршеринговый сервис при регистрации.

В настоящее время BelkaCar не прокомментировал ситуацию.

Напомним, ранее МВД РФ впервые подсчитало количество аварий с участием автомобилей каршеринга.