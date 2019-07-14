Клиенты каршеринга Belkacar заявили об утечке личных данных
В каршеринговой компании BelkaCar произошла утечка личных данных клиентов. Об этом сообщили слушатели радио «Говорит Москва».
По словам одного из пострадавших, жителя подмосковного Жуковского, который написал заявление в полицию, на его имя без согласия был оформлен кредит в микрофинансовой организации.
При этом в материалах по займу использовались фото с персональными данными, в том числе снимок паспорта, которые до этого он передавал в каршеринговый сервис при регистрации.
В настоящее время BelkaCar не прокомментировал ситуацию.
Напомним, ранее МВД РФ впервые подсчитало количество аварий с участием автомобилей каршеринга.
Справка
BelkaCar — российская компания, предоставляющая услуги краткосрочной аренды автомобилей в Москве и Сочи через мобильное приложение. Компания располагает одним из самых больших автопарков среди аналогичных сервисов в России — 4 300 машин.
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