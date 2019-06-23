МВД РФ впервые подсчитало количество аварий с участием автомобилей каршеринга
МВД РФ впервые подсчитало, сколько с начала года в стране произошло аварий с участием каршеринговых автомобилей. С января по май зарегистрировано 132 подобных ДТП, сообщает ТАСС.
В результате аварий четыре человека погибли, 169 ранены. Отмечается, что было зафиксировано девять ДТП с участием арендованных автомобилей, которыми управляли водители в состоянии опьянения.
Напомним, ранее сообщалось, что каршеринговые автомобили в России могут оборудовать специальными камерами для идентификации личности водителя. Соответствующую инициативу предложил депутат Госдумы РФ Василий Власов.
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