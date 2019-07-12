В Набережных Челнах две матери решили сдать сыновей в детдом

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В Набережных Челнах две родительницы обратились в опеку с просьбой поместить их детей в детдом.

По словам начальника отдела опеки и попечительства исполкома автограда Розы Гернер, родители объяснили это решение тем, что они не справляются с родительскими обязанностями. Их дети — мальчики 12—13 лет — якобы плохо учатся, отказываются заниматься домашними делами, а в ответ на запрет встречаться с друзьями и пользоваться компьютером начали убегать из дома, сообщает газета «Челнинские известия».

Женщины заявили, что если подростков перевоспитают, они готовы забрать их домой.

В отделе опеки и попечительства отметили, что с такими обращениями она сталкивается впервые.

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