Из Татарстана привлекут экспертов для обследования пострадавших от наводнения домов в Иркутской области

Число специалистов, участвующих в обследовании поврежденных паводками объектов в Иркутской области, собираются увеличить более чем в два раза за счет других регионов, в том числе Татарстана.

«До конца августа у нас должны быть все документы для капитального ремонта жилых помещений, нужно сосредоточить группировку экспертов, которые занимаются обследованием домов. Для этой работы требуется 727 человек, а сейчас у нас только около 340. Я уже обратился в правительство Республики Татарстан, в Московский государственный университет с тем, чтобы к нам направили специалистов», — цитирует ТАСС руководителя оперативной группы, первого заместителя министра строительства и ЖКХ России Леонида Ставицкого.

Обследование поврежденных объектов должно завершиться до 31 августа.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. Из-за наводнения около 3,5 тысячи домов полностью разрушены или непригодны к восстановлению. На 10 июля число погибших из-за наводнения достигло 25 человек, среди них — один ребенок.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко дал поручение МЧС РФ завершить аварийно-восстановительные работы в регионе до 19 июля.