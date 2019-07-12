Сергей Безруков опроверг сообщения, что сыграет Остапа Бендера в новом сериале

Актер Сергей Безруков прокомментировал информацию о новом фильме про Остапа Бендера.

Ранее СМИ сообщили, что в России снимут сериал «Бендер» по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Главную роль Остапа Бендера якобы сыграет Безруков.

«И снова, в который раз, СМИ все перепутали и переврали», — написал Безруков в Instagram.

По его словам, четырехсерийный фильм «Бендер» для кинотеатров был снят в прошлом году, это во-первых.

«Во-вторых, сыграл я там не Остапа, а Ибрагима, догадывайтесь сами! Ну и в-третьих, наша история — это приквел, никакого отношения к «12 стульям» и к «Золотому теленку» не имеет!» — отметил актер.

