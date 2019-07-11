Сергей Безруков сыграет Остапа Бендера в новом российском сериале

В России снимут сериал «Бендер» по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».

Инвестором проекта станет Rambler Group, за производство проекта возьмется продюсерская компания «Среда» Александра Цекало. Главную роль сыграет российский актер Сергей Безруков.

«Бендера» зрители увидят в двух форматах — в кинотеатрах последовательно выйдут все четыре части кинофраншизы, затем более расширенная версия проекта появится как сериал в Сети, пишет газета «Ведомости».

Первая часть сериала выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года. Бюджет «Бендера» не сообщается.

Напомним, ранее был представлен первый постер сериала «Зулейха открывает глаза».