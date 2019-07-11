Правительство снизило НДС на фрукты и ягоды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию.



«Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству», — написал председатель правительства в Twitter.

О том, что правительство России начало обсуждать вопрос о снижении ставки НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%, стало известно в марте этого года. Соответствующее поручение было дано президентом России Владимиром Путиным еще в прошлом году.