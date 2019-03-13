Российские власти начали обсуждать снижение НДС на фрукты и ягоды до 10%

Фото: Максим Платонов

Правительство России начало обсуждать вопрос о снижении ставки НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%

Как сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, сейчас идет дискуссия в рамках правительства с финансовым блоком по поводу этого, пишет «Интерфакс».

«Но я надеюсь, может быть, даже уверен, что председатель правительства примет окончательное решение», — сказал он.

Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин дал поручение снизить ставку НДС на некоторые виды плодово-ягодной продукции в размере 10%.