СК возбудил уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах — видео

Фото: скриншот - соцсети

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».



По предварительным данным следствия, 11 июля из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа. В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории ООО «Навигатор», сообщает пресс-служба СК.

В результате «Навигатору» причинен ущерб на сумму порядка 150 млн рублей. На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

Ранее сообщалось, что при пожаре на газопроводе вблизи ТЭЦ в подмосковных Мытищах погиб один человек.