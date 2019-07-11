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Происшествия

В результате пожара на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек

14:43, 11.07.2019
В результате пожара на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек
Фото: стоп-кадр - youtube.com

При пожаре на газопроводе вблизи ТЭЦ в подмосковных Мытищах погиб один человек.

Еще один человек госпитализирован, остальные пострадавшие получили помощь амбулаторно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что на территории ТЭЦ в Мытищах ликвидировано факельное горение на газовой станции и газопроводе, при этом пламя перекинулось на соседние здания. Число пострадавших, по данным МЧС, составляет 13 человек.

Справка

ТЭЦ-27 «Северная ТЭЦ» — предприятие энергетики московской энергосистемы, введено в эксплуатацию в 1992 году. Входит в состав территориальной генерирующей компании «Мосэнерго». Электрическая мощность станции — 1060 МВт. Основное топливо — природный газ.

Происшествия
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