В результате пожара на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек

При пожаре на газопроводе вблизи ТЭЦ в подмосковных Мытищах погиб один человек.

Еще один человек госпитализирован, остальные пострадавшие получили помощь амбулаторно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что на территории ТЭЦ в Мытищах ликвидировано факельное горение на газовой станции и газопроводе, при этом пламя перекинулось на соседние здания. Число пострадавших, по данным МЧС, составляет 13 человек.