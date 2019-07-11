Минниханов назвал работу Госсовета Татарстана за прошедшие годы весьма продуктивной

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Государственного совета РТ отметил, что парламентарии внесли огромный вклад в социально-экономическое развитие республики.

Руководитель региона обратил внимание, что за пять лет Госсоветом было принято более 500 законов, среди которых он особо выделил документы экономического блока.

«В целом работа Государственного совета за прошедшие годы была весьма продуктивной. Все это стало возможным благодаря слаженному труду всего депутатского корпуса, активной работе с населением, институтами гражданского общества, плодотворному диалогу с правительством и другими субъектами законодательной инициативы», — цитирует Минниханова пресс-служба парламента.

Президент Татарстана отметил опыт Госсовета по совершенствованию российского законодательства. Так, парламентом было внесено 29 проектов федеральных законов.

Также Минниханов вручил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» депутатам Татьяне Воропаевой и Разие Садыковой, благодарность президента РТ — Анастасии Исаевой.

Напомним, сегодня Госсовет Татарстана вывел Артура Сакаева из состава Квалифколлегии судей РТ.