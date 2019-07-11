Госсовет Татарстана вывел Артура Сакаева из состава квалифколлегии судей РТ
Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия представителя общественности в Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан Артура Сакаева.
Сакаев был назначен судьей Кировского райсуда Казани, и президент РТ Рустам Минниханов внес предложение освободить юриста от должности в квалифколлегии.
Артур Сакаев был назначен судьей указом президента России Владимира Путина от 18 мая 2019 года.
Ранее «Реальное время» писало, что длительное время Кировский райсуд работал без председателя.ОбществоВласть Татарстан
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