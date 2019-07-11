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Госсовет Татарстана вывел Артура Сакаева из состава квалифколлегии судей РТ

10:51, 11.07.2019
Госсовет Татарстана вывел Артура Сакаева из состава квалифколлегии судей РТ

Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия представителя общественности в Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан Артура Сакаева.

Сакаев был назначен судьей Кировского райсуда Казани, и президент РТ Рустам Минниханов внес предложение освободить юриста от должности в квалифколлегии.

Артур Сакаев был назначен судьей указом президента России Владимира Путина от 18 мая 2019 года.

Ранее «Реальное время» писало, что длительное время Кировский райсуд работал без председателя.

ОбществоВласть Татарстан
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