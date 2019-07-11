Зампредседателя комитета Госсовета по социальной политике Татьяна Воропаева награждена за заслуги перед РТ
Президент РТ Рустам Минниханов на последней для нынешнего состава Госсовета сессии вручил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» заместителю председателя Комитета парламента по социальной политике Татьяне Воропаевой.
За время работы в Госсовете Татьяна Воропаева выступила с 25 законодательными инициативами социальной направленности, в частности, касающимися вопросов молодежной и семейной политики.
Декларированный годовой доход Татьяны Воропаевой за 2018 год составил 2,97 млн рублей.
Напомним, ранее Воропаева предложила ввести должность школьного омбудсмена.ОбществоВласть Татарстан
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