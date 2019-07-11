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Минниханов в октябре может посетить Азербайджан

13:09, 11.07.2019
Минниханов в октябре может посетить Азербайджан
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поедет в Баку в октябре, где обсудит сотрудничество с потенциальными партнерами. Об этом заявила официальный представитель Кремля Лилия Галимова на брифинге.

Напомним, что вчера Минниханов встретился с торговыми представителями России в Азербайджане, Белоруссии, Иране, Норвегии, Туркменистане, Украине.

С торгпредом в Азербайджане президент РТ поговорил о создании совместных предприятий в Баку в области машиностроения. По словам Галимовой, сегодня товарооборот Татарстана с Азербайджаном составляет 58 млн долларов, что очень мало. В этом вопросе она сослалась на предыдущие периоды, когда товарооборот достигал 200 млн долларов.

ОбществоВласть Татарстан
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