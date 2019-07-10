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В 2018 году внешнеторговый оборот Татарстана составил $19 млрд

12:31, 10.07.2019
В 2018 году внешнеторговый оборот Татарстана составил $19 млрд
Фото: tatarstan.ru

По итогам 2018 года внешнеторговый оборот Татарстана с иностранными государствами составил $19 млрд, из которых более $15 млрд — экспортные поставки. Об этом стало известно на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с торговыми представителями России в Азербайджане, Белоруссии, Иране, Норвегии, Туркменистане, Украине.

Глава РТ также отметил, что в прошлом году Татарстан привлек свыше $590 млн зарубежных инвестиций.

На встрече обсуждалось текущее торгово-экономическое взаимодействие Татарстана с иностранными партнерами, вопросы экспортной деятельности республиканских предприятий и продвижения их продукции на зарубежные рынки, а также другие перспективные направления для развития сотрудничества, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что по итогам первых трех кварталов 2018 года объем внешнеторгового оборота Татарстана превысил $18 млрд.

ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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