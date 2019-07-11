«Казанская мельница» приобрела «Казаньзернопродукт» за 800 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося АО «Казаньзернопродукт» сообщил о продаже основного корпуса имущества компании. ООО «Казанская мельница» приобрело здания и земли за 803,7 млн рублей.

Единым лотом шли недвижимость, земельные участки, оборудование, транспорт и права требования, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Он оценивался в 803,4 млн рублей.

Оставшиеся 300 тысяч рублей компания потратила на приобретение шедших отдельным лотом земельного участка площадью 572 кв. м в Кайбицком районе РТ и столовой.

Напомним, что стоимость имущества компании была снижена до 803 млн рублей в мае этого года.

«Татфондбанк» контролировал 61,4% капитала «Казаньзернопродукта». В феврале 2018 года вслед за крушением банка производителя муки признали банкротом.