Управляющий «Казаньзернопродукта» снизил стоимость предприятия на 90 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Казаньзернопродукт» объявил о проведении очередных торгов по продаже имущества предприятия. Начальная цена составила 803,4 млн рублей.

По сравнению с предыдущим аукционом, стоимость предприятия снизилась приблизительно на 90 млн рублей.

Единым лотом выставлены на торги основные средства компании, включая 39 наименований транспорта и спецтехники, 1 730 наименований оборудования, а также несколько зданий и земельных участков.

Торги запланированы на 5 июля, говорится в сообщении.

Напомним, что «Татфондбанк» контролировал 61,4% капитала «Казаньзернопродукта». В феврале 2018 года вслед за крушением банка производителя муки признали банкротом.