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Жириновский предложил отменить декларации о доходах депутатов

13:22, 10.07.2019
Жириновский предложил отменить декларации о доходах депутатов
Фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против публикации деклараций о доходах и имуществе парламентариев. Об этом стало известно в ходе рассмотрения Госдумой в среду законопроекта об альтернативных санкциях за неточные декларации муниципальных депутатов.

«Отменить вообще все декларации и восстановить полную неприкосновенность депутатов по всем позициям, также и в отношении информации об их имуществе, счетах и так далее. И установить в полном объеме банковскую тайну», — цитирует его ТАСС.

По словам Жириновского, действующее законодательство отпугивает граждан и заставляет их выводить деньги и имущество за рубеж или прятать их на территории РФ «под чужими именами».

Ранее в апреле Госдуме предложили освободить муниципальных депутатов от декларирования доходов. Позже российских депутатов и сенаторов предложили лишать мандатов за ошибки в декларациях.

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