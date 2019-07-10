Жириновский предложил отменить декларации о доходах депутатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против публикации деклараций о доходах и имуществе парламентариев. Об этом стало известно в ходе рассмотрения Госдумой в среду законопроекта об альтернативных санкциях за неточные декларации муниципальных депутатов.

«Отменить вообще все декларации и восстановить полную неприкосновенность депутатов по всем позициям, также и в отношении информации об их имуществе, счетах и так далее. И установить в полном объеме банковскую тайну», — цитирует его ТАСС.

По словам Жириновского, действующее законодательство отпугивает граждан и заставляет их выводить деньги и имущество за рубеж или прятать их на территории РФ «под чужими именами».

Ранее в апреле Госдуме предложили освободить муниципальных депутатов от декларирования доходов. Позже российских депутатов и сенаторов предложили лишать мандатов за ошибки в декларациях.