Российских депутатов и сенаторов предложили лишать мандатов за ошибки в декларациях

Замначальника управления президента по вопросам противодействия коррупции Александр Аникин сообщил о законопроекте, который предусматривает ответственность депутатов и сенаторов за недостоверное декларирование своих доходов. В случае чего их могут даже лишить полномочий.

18 апреля документ обсудят на заседании рабочей группы по мониторингу национального плана противодействия коррупции, пишут «Ведомости».

Напомним, сенатор от Камчатки Валерий Пономарев стал самым богатым членом Совета Федерации, указав в декларации за прошлый год доход в размере 2,3 млрд рублей.

Самым богатым депутатом Госдумы является Григорий Аникеев, он заработал в 2018 году 2,3 млрд рублей.

