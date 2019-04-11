В Госдуме предложили освободить муниципальных депутатов от декларирования доходов

Муниципальных депутатов могут освободить от необходимости подавать декларации о доходах и расходах. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме РФ в четверг, 11 апреля.

Авторами инициативы являются представители партии «Единая Россия» Александр Авдеев и Андрей Марков. В пояснительной записке говорится, что избиратели хорошо осведомлены о деятельности своих депутатов и голосуют, исходя из оценки эффективности их работы.

В связи с этим представление деклараций в случаях, когда уже действует «народный фильтр», не является существенным механизмом противодействия коррупции, передает «Парламентская газета».

В настоящее время муниципальные депутаты обязаны декларировать свои доходы, а также предоставлять аналогичные сведения в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей. За несвоевременную подачу деклараций депутатов могут лишить мандата.

Напомним, ранее сообщалось, что в России не будут продлевать амнистию капиталов в нынешнем виде.