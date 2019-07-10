Эксперты назвали популярные в России автомобили с пробегом до трех лет

Наиболее популярным автомобилем с пробегом в возрасте до трех лет в России является корейская модель Kia Rio. Данные приводят специалисты аналитического агентства «Автостат» и портала «Цена авто».

Согласно исследованию, всего за первые пять месяцев текущего года россияне приобрели 10 075 автомобилей данной марки с пробегом 2016—2018 годов выпуска. Средняя цена Kia Rio начинается от 562 тысяч рублей.

На втором месте — Lada Granta (9 319 штук) c ценником в среднем в 350 тысяч рублей. Тройку замыкает Hyundai Solaris (8 570 штук) со средней ценой «трехлетки» в 560 тысяч рублей.

Кроме того, в пятерку входят Lada Vesta (7 864 штуки, 530 тысяч рублей) и Toyota Camry (6 496 штук, 1,35 млн рублей).

Напомним, ранее эксперты «Автостата» составили рейтинг самых популярных автомобилей в России до 2 млн рублей.