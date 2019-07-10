Российская гандболистка погибла во время свидания в Польше — Mash
20-летняя российская гандболистка Екатерина Королева умерла во время свидания в Польше.
Инцидент произошел после окончания чемпионата Европы, проходившего с 2 по 7 июля в Старе-Яблонки. На праздничном банкете в честь турнира спортсменка познакомилась с молодым человеком.
Пара решила искупаться в местном озере. Королева прыгнула с пирса и не всплыла, пишет Telegram-канал Mash.
Причин смерти, предварительно, две — сердечный приступ или асфиксия на фоне перепада температур.
Напомним, ранее прокуратура Польши возбудила дело по факту гибели российской гандболистки.
Справка
Екатерина Королева родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего.
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