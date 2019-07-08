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Происшествия

Прокуратура Польши возбудила дело по факту гибели российской гандболистки

16:59, 08.07.2019
Прокуратура Польши возбудила дело по факту гибели российской гандболистки
Фото: ias.rushandball.ru

В Польше возбудили уголовное дело по статье «Непредумышленное убийство» по факту смерти российской гандболистки Екатерины Королёвой.

«Проходят проверку все детали произошедшего, допрашиваются свидетели», — цитирует ТАСС представителя полиции города Оструд Анну Карчевскую.

Напомним, после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Старе-Яблонки, умерла член сборной России по гандболу 20-летняя Екатерина Королёва. По предварительным данным, она утонула в водоеме рядом с игровыми кортами.

Екатерина Королёва родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего.

ПроисшествияСпорт
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