Прокуратура Польши возбудила дело по факту гибели российской гандболистки

В Польше возбудили уголовное дело по статье «Непредумышленное убийство» по факту смерти российской гандболистки Екатерины Королёвой.



«Проходят проверку все детали произошедшего, допрашиваются свидетели», — цитирует ТАСС представителя полиции города Оструд Анну Карчевскую.

Напомним, после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Старе-Яблонки, умерла член сборной России по гандболу 20-летняя Екатерина Королёва. По предварительным данным, она утонула в водоеме рядом с игровыми кортами.

Екатерина Королёва родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего.