СК заподозрил руководителей адвокатской палаты Башкирии в хищении средств из бюджета

Следственный комитет РФ по Башкирии возбудили уголовное дело в отношении руководства адвокатской палаты Башкирии. Его подозревают в мошенничестве с деньгами из бюджета организации.



По данным СК, что сотрудники палаты заключило договор на аренду помещения для организации, зная, что оно требует ремонта. Он заключен на заведомо невыгодных условиях, согласно которым расходы на произведенный ремонт помещения арендатору не возмещаются.



Арендодателем выступило близкое лицо к одному из членов руководства адвокатской палаты. Далее в связи с тем, что помещение находилось в непригодном состоянии, из бюджета организации были выделены более 3,7 млн рублей для капитального ремонта арендуемого помещения.