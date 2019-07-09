В Смоленске обнаружили останки, которые могут принадлежать соратнику Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске археологи обнаружили останки, которые, скорее всего, принадлежат генералу Гюдену, одному из ближайших соратников Наполеона.

— Все указывает на то, что это действительно Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблоньер, знаменитый французский генерал, похороненный в Смоленске на Королевском бастионе. Экспедиция продолжит свою работу — впереди еще много всего интересного, — сообщается в официальной группе Лопатинского сада в сети «ВКонтакте». Последний разбит на месте Королевского бастиона и прилегающей территории.

Напомним, ранее в Москве археологи во время работ по благоустройству на территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря обнаружили четыре монеты XV—XVI веков.

