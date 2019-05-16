В Москве на территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря обнаружили древнерусские монеты

В Москве археологи во время работ по благоустройству на территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря обнаружили четыре монеты XV—XVI веков, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Археологи нашли мелкие разменные медные монеты (пулы), а также серебряную деньгу. Артефакты отправили на реставрацию.

Напомним, ранее на Долгоруковской улице Москвы во время археологических исследований обнаружили револьвер производства компании Smith & Wesson конца XIX века, а также милицейскую кокарду 1920-х годов.



Раскопки шли на месте дома, который снесли еще в 1960-х годах. Ранее тут же уже нашли клад времен Николая II. Предполагается, что деньги и оружие с милицейским значком принадлежали одному человеку, который, возможно, служил в милиции. Все находки были спрятаны в стене здания, а после его сноса, скорее всего, попали в землю вместе с обломками.

