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Как доставляли беглую кассиршу Луизу Хайруллину из Казани в Уфу — видео

18:05, 08.07.2019
Как доставляли беглую кассиршу Луизу Хайруллину из Казани в Уфу — видео
Фото: скриншот

Появилось видео, как беглую кассиршу Луизу Хайруллину, которую подозревают в краже 23 млн рублей, доставили из Казани в Уфу. Кадры предоставлены «Реальному времени» МВД России.

Напомним, 4 июля оперативники задержали Хайруллину и ее семью. Они прятались на съемной квартире в Казани. 5 июля подозреваемую доставили в Уфу.

Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и судьбе похищенных денег — в материале «Реального времени».

Происшествия БашкортостанТатарстан
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