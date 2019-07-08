Как доставляли беглую кассиршу Луизу Хайруллину из Казани в Уфу — видео

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Появилось видео, как беглую кассиршу Луизу Хайруллину, которую подозревают в краже 23 млн рублей, доставили из Казани в Уфу. Кадры предоставлены «Реальному времени» МВД России.

Напомним, 4 июля оперативники задержали Хайруллину и ее семью. Они прятались на съемной квартире в Казани. 5 июля подозреваемую доставили в Уфу.

Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и судьбе похищенных денег — в материале «Реального времени».