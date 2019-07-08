Социологи сообщили о снижении доверия к силовикам после дела Голунова

Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова снизило доверие российского среднего класса к власти и силовикам. Это следует из результатов исследования центра «Платформа», проведенного с 12 по 26 июня среди 40 москвичей.

Согласно выводам исследователей, респонденты не воспринимают дело несправедливо обвиненного в распространении наркотиков журналиста как политическое. При этом Голунова ассоциируют с собой как оппоненты власти, так и ее сторонники.



Участники опроса сделали следующие выводы — закон и правоприменение в России не работают, суд не является самостоятельной стороной, все это формирует у них чувство незащищенности, а силовики в контексте подобных ситуаций воспринимаются как угроза, а оправдание журналиста после масштабной кампании оставляет вопросы в справедливости прежних приговоров по статье 282 УК РФ, пишет РБК.

В эмоциональном восприятии дела исследователи выделяют четыре доминирующих чувства опрошенных: обида, раздражение и ощущение внутренней изоляции; досада и стыд от ухудшения репутации страны; воодушевление от солидарности; личный страх для связанных с бизнесом, политикой и журналистикой.

Ранее замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что не нужно по делу Голунова делать выводы о методах борьбы с наркотиками в России.

Задержание журналиста Ивана Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.