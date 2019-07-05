МВД попросило не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова

Замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что не нужно по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова делать выводы о методах борьбы с наркотиками в России.

— Много и в том числе небеспочвенно критикуют органы внутренних дел, проводят параллель с делом Голунова. Я бы попросил отделить все то, что произошло по субъективным причинам, — подчеркнул на коллегии Александр Горовой.

Комментировать нынешнее состояние уголовного дела, по которому проходил Голунов, замминистра посчитал некорректным, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров отстранен от должности после дела Голунова. Задержание журналиста Ивана Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.

