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Промышленность

КАМАЗ направит в Азербайджан машинокомплекты на 400 млн рублей

08:45, 08.07.2019
КАМАЗ направит в Азербайджан машинокомплекты на 400 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» заключило контракт с Гянджинским автомобильным заводом на поставку машинокомплектов. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Согласно соглашению, в Азербайджан будут перевезены комплекты на 400 млн рублей. Других подробностей сделки не приводятся.

Кроме того, КАМАЗ рассматривает возможность производства в Азербайджане сельхозтехники и коммунального транспорта.

Напомним, ранее ПАО «КАМАЗ» отчиталось о размещении биржевых облигаций серии БО-П04. Предприятие размещает 3 млн бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей за штуку.

Промышленность Татарстан
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