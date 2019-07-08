КАМАЗ направит в Азербайджан машинокомплекты на 400 млн рублей

АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» заключило контракт с Гянджинским автомобильным заводом на поставку машинокомплектов. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Согласно соглашению, в Азербайджан будут перевезены комплекты на 400 млн рублей. Других подробностей сделки не приводятся.

Кроме того, КАМАЗ рассматривает возможность производства в Азербайджане сельхозтехники и коммунального транспорта.

Напомним, ранее ПАО «КАМАЗ» отчиталось о размещении биржевых облигаций серии БО-П04. Предприятие размещает 3 млн бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей за штуку.