КАМАЗ разместил облигации на 3 млрд рублей

ПАО «КАМАЗ» отчиталось о размещении биржевых облигаций серии БО-П04. Предприятие размещает 3 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей за штуку.

Таким образом, общая стоимость облигаций составляет 3 млрд рублей.

Согласно сообщению, опубликованному на сервере раскрытия информации, 30% стоимости бумаг будет выплачиваться на 728-й день, еще 30% — на 910-й, оставшиеся 40% — на 1 092-й день с даты начала размещения.

Зарегистрировала облигации Московская биржа.

Напомним, что в конце июня прошло годовое собрание акционеров КАМАЗа. На нем было принято решение не выплачивать дивидендов.