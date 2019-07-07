Мутко потребовал отстранить главу района Иркутской области за использование муниципальной техники в личных целях

Вице-премьер России Виталий Мутко потребовал отстранить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

Так он отреагировал на информацию о том, что чиновник использовал муниципальную спецтехнику в первую очередь для расчистки своего участка с коттеджем, пострадавшего от наводнения. Этот факт подтвердился после проверки, организованной Мутко, пишет ТАСС.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. На данный момент известно о 22 погибших. Мутко сообщил, что из-за наводнения порядка 3,5 тысячи домов в Иркутской области полностью разрушены или непригодны к восстановлению.