Мутко назвал количество разрушенных домов из-за паводка в Иркутской области

Порядка 3,5 тысячи домов в Иркутской области полностью разрушены или непригодны к восстановлению в результате сильного паводка в регионе. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В настоящее время политик прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить общий ущерб от природной стихии.

«Это ориентировочный расчет [3,5 тысячи домов]. Это то, что смыто, унесено водой, стихией. Есть еще дома, которые предстоит обследовать, но представьте себе масштаб», — цитирует Мутко «РИА Новости».

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. Число погибших из-за наводнения возросло до 21 человека.