Мутко назвал количество разрушенных домов из-за паводка в Иркутской области
Порядка 3,5 тысячи домов в Иркутской области полностью разрушены или непригодны к восстановлению в результате сильного паводка в регионе. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
В настоящее время политик прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить общий ущерб от природной стихии.
«Это ориентировочный расчет [3,5 тысячи домов]. Это то, что смыто, унесено водой, стихией. Есть еще дома, которые предстоит обследовать, но представьте себе масштаб», — цитирует Мутко «РИА Новости».
Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. Число погибших из-за наводнения возросло до 21 человека.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым