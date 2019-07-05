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Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 22 человек

15:59, 05.07.2019
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 22 человек
Фото: irkobl.ru

Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22 человек.

«Сейчас доложили нам, что, к сожалению, уже 22 погибших», — сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко, его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. Мутко сообщил, что из-за наводнения порядка 3,5 тысячи домов в Иркутской области полностью разрушены или непригодны к восстановлению.

Происшествия
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