Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 22 человек

Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22 человек.

«Сейчас доложили нам, что, к сожалению, уже 22 погибших», — сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко, его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. Мутко сообщил, что из-за наводнения порядка 3,5 тысячи домов в Иркутской области полностью разрушены или непригодны к восстановлению.

