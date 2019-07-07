МЧС предупредило жителей Башкирии о порывистом ветре
По прогнозу Гидрометцентра Башкирии, сегодня днем в республике ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с.
ГУ МЧС РФ по РБ просит соблюдать правила безопасности при усилении ветра, сообщается на официальном портале ведомства.
Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ рассказали о погоде на июль. Почти на всей территории России температура в этом месяце ожидается около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым