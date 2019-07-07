МЧС предупредило жителей Башкирии о порывистом ветре

По прогнозу Гидрометцентра Башкирии, сегодня днем в республике ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с.

ГУ МЧС РФ по РБ просит соблюдать правила безопасности при усилении ветра, сообщается на официальном портале ведомства.

Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ рассказали о погоде на июль. Почти на всей территории России температура в этом месяце ожидается около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

