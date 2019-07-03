В Гидрометцентре РФ рассказали о погоде на июль

Почти на всей территории России температура в июле ожидается около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, при этом первая декада месяца в центре страны ожидается неоднородной. В ряде регионов пройдут дожди, начнет поступать влажный и умеренно прохладный воздух. Планируется понижение температуры на 2-3°С ниже нормы — до +17°С … +20°С.

В целом июль будет в пределах нормы на всей европейской территории, на юге Урала и юге Западной Сибири. В Сибири и Якутии и на севере Уральского федерального округа температура будет выше обычного.

«В связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается. Практически везде на территории России», — цитирует Вильфанда «РГ».

Синоптик привел в пример Францию, где накануне была зафиксирована самая высокая температура за 200 лет — +44,9°С, отметив, что в России этим летом «замечательная погода».

Напомним, сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +26°С.