Семьи погибших подводников получили государственные награды

Семьям моряков-подводников, погибших на глубоководном аппарате ВМФ России, передали высшие государственные награды.

Звезды Героя Российской Федерации и ордена Мужества, были вручены во время траурной церемонии в Санкт-Петербурге, пишет RT со ссылкой на сообщение Министерства обороны.

Ранее на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга прошло прощание с 14-ю подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Моряков похоронили рядом с погибшими на подводной лодке «Курск».

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при пожаре на глубоководной станции подводников.

Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено четверым из них «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Остальные десять удостоены орденов Мужества. Среди них сын выходца из Татарстана капитан третьего ранга Виктор Кузьмин.