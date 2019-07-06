Стало известно, во сколько оценили восстановление Иркутской области после паводка

Ремонт разрушенных в Иркутской области объектов и строительство новых потребует около 28 млрд рублей.

Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям паводка. Вопросами, связанными с восстановлением пострадавшего от паводка жилья, будет заниматься рабочая группа под председательством заместителя министра строительства. Мутко призвал региональные власти корректировать генпланы городов и выносить жилье из зон подтоплений, сообщает ТАСС.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. Число погибших из-за наводнения возросло до 22 человек.

