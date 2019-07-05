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В Татарстане семь многодетных матерей наградят республиканской медалью «Материнская слава»

17:46, 05.07.2019
В Татарстане семь многодетных матерей наградят республиканской медалью «Материнская слава»
Фото: Давид Казанский

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении многодетных матерей медалью «Ана даны — Материнская слава».

«За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций», — сообщается в указе президента республики. Медаль получат семь многодетных матерей, четыре из них живут в Альметьевском районе, одна — в Актанышском районе. Также наградят одну многодетную мать из Казани и одну из Набережных Челнов. Указ размещен на официальном портале президента РТ.

Напомним, 8 июля казанские пары, которые прожили в браке более 25 лет, получат медали «За любовь и верность».

Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии рассказала начальник Управления ЗАГС Римма Миннуллина.

Общество Татарстан
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